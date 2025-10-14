Archivo - La 7ª temporada de 'La Casa de los Retos', presentada por el riojano David Moreno, arrancará el 20 de octubre en Boing - MEDIASET - Archivo

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 20 de octubre, se estrenará la séptima edición de 'La Casa de los retos', en Boing. El concurso de producción propia más visto en la historia del canal infantil, presentado por el riojano, David Moreno, arrancará temporada con nuevos retos y momentos de diversión involucrando en el juego a toda la familia, muchas risas y, sobre todo, mucho 'pringue'.

Cada semana, tres parejas de padres e hijos se enfrentarán a las novedosas pruebas que esta temporada "prometen sorprender aún más a los espectadores y servirán para poner a prueba las destrezas físicas y los conocimientos de sus participantes".

El canal infantil de Mediaset España ha vuelto a situarse en septiembre como la televisión líder entre los niños con una media del 14,7% de share, su mejor dato en septiembre desde 2013. De igual forma, Boing también ha sido líder entre los canales infantiles con una media del 0,9% de cuota de pantalla.

"JUEGOS INÉDITOS"

Además, la app de Boing estrenará juegos inéditos de 'El maravillosamente mundo de Gumball: El juego de los reflejos', 'La casa de los retos: Camino al Huevo Splash' y 'Clarence: Muerto de miedo', entre otros.

El inicio de la séptima temporada de 'La casa de los retos', el concurso de producción propia más visto en la historia de Boing; el estreno de la serie 'El maravillosamente extraño mundo de Gumball'; capítulos inéditos de 'Doraemon'; y la celebración de la fiesta de Halloween con los capítulos más 'terroríficos' de 'Tiny Toons', 'Teen Titans Go!', 'Totally Spies' o 'Batwheels', entre otros, constituyen las principales novedades de la programación que el canal infantil de Mediaset España ha preparado para el mes de octubre.

HALLOWEEN

Además, y entre otras novedades, los días 25, 26 y 31 de octubre, Boing celebrará la fiesta más 'terrorífica' del año, Halloween, con una recopilación de los capítulos más 'espeluznantes' de las series 'Tiny Toons', 'Teen Titans Go!', 'Totally Spies', 'Doraemon', 'Gumball' y 'Batwheels', entre otras.

Sus protagonistas vivirán aventuras en las que no faltarán fantasmas, brujas, calabazas y sustos, pero también muchas carcajadas