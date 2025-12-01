La atención en las terapias grupales de 'Saludablemente+' mejoran notablemente la salud mental de los riojanos

Las terapias grupales de 'Saludablemente+' han atendido a 3.500 pacientes que han mejorado notablemente su salud mental- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 (EUROPA PRESS)

Dificultades emocionales, trastornos ansioso-depresivos, mejora de la calidad del sueño, manejo del dolor persistente o apoyo en el duelo son algunos de los desafíos en la mejora de la salud mental que atiende el programa de bienestar emocional en Atención Primaria 'Saludablemente+'.

Se desarrolla a través de terapias grupales, con el trabajo de 15 psicólogos, y en su primer año casi 3.500 personas han recibido una primera valoración. De ellos, el 72% ha aceptado iniciar la terapia, integrándose propiamente en el plan de atención psicológica.

Actualmente, 2.036 pacientes han participado o participan en terapia grupal, distribuidos en 227 grupos, de los cuales 162 ya han finalizado con éxito.

Así lo han destacado este lunes la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto con el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, el coordinador del programa, J. Antonio Carballo, y el psicólogo y profesor de la Universidad de Barcelona, Óscar Pino, quienes han analizado los resultados de este primer año de implantación.

ESPAÑA, EL PAÍS DEL MUNDO QUE CONSUME MÁS PSICOFÁRMACOS

España es el país del mundo que consume más psicofármacos y, ante ello, la consejera María Martín ha asegurado que la salud mental es uno de los mayores desafíos de la Europa del siglo XXI. Entre los datos destaca que entre un 18 y un 36 por ciento de la población sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida y para el 4 o 7 por ciento de la población, ésta será grave.

Además, indica, "casi la mitad de la población, un 40 por ciento, ha tenido depresión, ansiedad, insomnio o adicción" en algún momento de su vida.

Ante ello el Gobierno riojano quería reforzar el sistema sanitario para poder dar solución, desde la prevención del trastorno mental, el diagnóstico y el tratamiento precoz, que permitiese mejorar la situación de los riojanos.

Todo ello, ha dicho, desde Atención Primaria que es el primer nivel, clave, para dar solución a estas situaciones y con este proyecto se ha notado "una notable mejoría" sobre todo en los asuntos relacionados con depresión y ansiedad.

15 PSICÓLOGOS

Por su parte, Carlos Piserra ha indicado que este proyecto de investigación se implantó en La Rioja en septiembre de 2024 y en febrero de 2025, Fundación Rioja Salud reforzó su plantilla en un 50 por ciento hasta alcanzar los 15 psicólogos que brindan atención emocional en los centros de salud riojanos. Está financiado por el Gobierno de La Rioja y la Caixa.

Como explica, el programa se desarrolla mediante terapias grupales. Tras una primera reunión individual -de unos 50 minutos- se realiza una valoración para asignarle a un grupo concreto. El programa consta de 8 sesiones grupales (con 6 u 8 personas), una evaluación final y dos sesiones de seguimiento posterior para reforzar los resultados.

El coordinador del proyecto, Antonio Carballo, explica que a lo largo de este año se han dado respuesta, desde Salud Pública a 4.521 solicitudes de ayuda, de ellas 3.474 pacientes han participado en una primera valoración y, finalmente, un 72 por ciento han aceptado participar. El otro 13 por ciento restante, tras la primera consulta, han sido derivados a otras especialidades como Defensor de la Mujer, Trabajo Social... Se han llevado a cabo 227 grupos desde que comenzó el programa.

La demora media de atención de estos pacientes en esta primera consulta, ha asegurado, es de 5,6 días de media.

Carballo ha explicado que, una vez terminada la evaluación, la aceptación de la terapia ha tenido una nota de 9,3. Incluso aconsejan a otros pacientes su participación. La valoración general del programa obtiene un 9,2.

REDUCCIÓN DE MEDICACIÓN

También se han notado mejoras a la hora de reducir su medicación tras la terapia. El 53 por ciento considera que sí siente fuerza o tiene la idea de que no les hacen falta para afrontar su situación, el 35 por ciento asegura que podría reducirla aunque un 13 por ciento sí que considera que seguirá igual.

Además, casi todos los pacientes aseguran que "se encuentran preparados", con herramientas, por si en el futuro volvieran a tener alguna circunstancia que pudieran desestabilizarles. La tasa de abandono del programa ha sido de un escaso 8,2 por ciento.

Con todo ello, ayudar a personas que sufren y prevenir el sufrimiento se ha convertido en "clave" para mejorar estas situaciones.

"TRATAR LA SINTOMATOLOGÍA CUANTO ANTES"

Finalmente, Óscar Pino ha explicado que es un programa innovador, con pocas ccaa en España que lo implantan, aunque gracias a su éxito "cada vez hay más interesadas".

"La evidencia científica nos dice que es importante tratar la sintomatología cuanto antes, a nivel del propio malestar de la persona que ayuda a que tome menos medicación, que haya menos ingresos hospitalarios y, en definitiva, que la especializada esté menos tensionada".

Pero también ofrece otras mejoras; hay menos bajas laborales. En el futuro esperan que se pueda hacer una investigación con diferentes modelos sanitarios de distintos países para seguir mejorando el programa.

Finalmente, la consejera de Salud ha reconocido que, gracias a este programa, "las listas de espera de trastorno mental grave ha notado también una bajada. Un porcentaje alto se queda en Atención Primaria y es una contención que se realiza a través del diagnóstico precoz y el tratamiento".

Cualquier paciente que acuda a su médico de Atención Primaria con este tipo de sintomatología podrá ser derivado a este servicio, según la valoración de su profesional sanitario.