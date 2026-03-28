Archivo - La Terraza De El Muelle De Carga De Bodegas Franco-Españolas Reabre En Primavera - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS - Archivo

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del buen tiempo, Bodegas Franco-Españolas reabre la terraza de 'El Muelle de Carga', su espacio al aire libre junto al río Ebro, que vuelve a estar operativo siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten.

De cara a Semana Santa, la bodega refuerza su propuesta enoturística con visitas y catas todos los días, además de la apertura de El Muelle de Carga y la Vinoteca, que mantendrán su actividad durante estos días como alternativa de ocio en la ciudad.

Coincidiendo con este inicio de temporada, a partir del 1 de mayo regresa también la carta de coctelería, que recupera las propuestas de la pasada edición y amplía la oferta de consumo en este enclave.

La reapertura de la terraza de 'El Muelle' marca además el inicio de la programación de la nueva estación, que incluirá diferentes actividades en torno al vino y la cultura. La primera cita será el 9 de mayo con la primera edición de "Cerámica y vino", una actividad que combina creatividad y vino en formato de taller.

A lo largo de las próximas semanas, el espacio acogerá nuevas convocatorias de "Winefulness", una experiencia que en anteriores ediciones ha agotado plazas y que contará con fechas el 31 de mayo y el 21 de junio, tras completar aforo en la sesión prevista para el 26 de abril.

El programa se completará el 4 de junio con un taller de coctelería con vino, centrado en la elaboración de combinados a partir de referencias de la propia bodega, en una única sesión.

Tras año y medio en funcionamiento, 'El Muelle de Carga' se consolida como uno de los espacios de referencia para el ocio en torno al vino en la ciudad. Según señala Elena Pilo, Directora de Franco-Españolas Vino y Experiencias: "la acogida ha superado las expectativas iniciales y confirma el interés por propuestas que combinan vino, consumo, cultura y disfrute". En este sentido, recuerda que: "lo que pasa en Logroño, pasa por Franco-Españolas", en referencia al papel de la bodega como punto de encuentro para la actividad cultural y social.