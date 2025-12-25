El tiempo para hoy, jueves 25 de diciembre de 2025, en La Rioja: descenso de temperaturas y lluvias

LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 25 de diciembre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles.

La cota de la nieve estará entre 400-800 metros. Se esperan heladas débiles o moderadas preferentemente en la sierra y Rioja Alta. Los vientos serán del noroeste o norte.

Las temperaturas irán en descenso, que puede ser moderado. Por localidades, oscilarán entre 1 y 7 en Calahorra; 2 y 6 en Haro; y 2 y 6 en Logroño.