El tiempo para hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, en La Rioja: nubes y heladas

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso, tendiendo a abrirse claros en el valle.

No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas en la Ibérica por la tarde, con la cota de nieve en torno a los novecientos metros. El viento será de componente oeste, flojo o moderado.

Se esperan heladas débiles, moderadas en la sierra, donde no se descarta que puedan ser localmente persistentes en las cotas más elevadas.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, menos las máximas en la sierra, que descenderán. Por localidades, oscilarán entre 0 y 9 en Calahorra; 2 y 9 en Haro; y 1 y 9 en Logroño.