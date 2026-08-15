El tiempo para hoy, sábado 15 de agosto de 2026, en La Rioja: chubascos y máximas en descenso

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 15 de agosto, en La Rioja, chubascos y tormentas localmente fuertes.
Se esperan intervalos nubosos con nubosidad de evolución, con chubascos con tormenta, localmente fuertes o con granizo. Viento variable, flojo o moderado, con probables rachas muy fuertes con las tormentas.
Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en descenso, y las máximas irán en descenso, que puede ser notable. Por localidades, oscilarán entre 21 y 33 grados en Calahorra; 20 y 31 en Haro; y 20 y 32 en Logroño.