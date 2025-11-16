El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 16 de noviembre de 2025

LOGROÑO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 16 de noviembre de 2025, en La Rioja, rachas fuertes de viento y temperaturas que siguen bajando.

Los cielos presentarán predominarán de intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones, débiles en general.

El viento del suroeste en la sierra y del sureste en el valle, flojo con algunos intervalos de moderado y rachas fuertes.

Por su parte, las temperaturas seguirán en ligero descenso. Oscilarán entre 8 y 18 grados en Calahorra; entre 8 y 16 grados en Haro; y entre 8 y 16 grados también en Logroño.