El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 24 de agosto de 2025, en La Rioja, probabilidad de algunos chubasco o tormentas fuertes.

El cielo estará poco nuboso con nubes altas, y con nubosidad de evolución en la segunda mitad del día. Habrá probabilidad de chubascos dispersos con tormenta, algunos pueden ser fuertes. No se descarta algún banco de niebla y nubes bajas en la Rioja alta a primeras horas.

El viento soplará variable, con predominio del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

Por su parte, las temperaturas estarán en ascenso. Éstas oscilarán entre los 16 y 34 grados de Calahorra y Logroño y los 14 y 34 de Haro.