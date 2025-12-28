El tiempo en La Rioja hoy, domingo 28 de diciembre de 2025

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, en La Rioja, temperaturas máximas en ascenso.

Cielos con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa a primeras horas, así como algunos bancos de niebla. Cota de nieve sobre los 1500 metros. Heladas débiles en la Ibérica.

Viento del este y sureste, flojo con algún intervalo de moderado.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 5 y 12 grados en Calahorra; 4 y 11 en Haro; y 4 y 12 en Logroño.