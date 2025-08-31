El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 31 de agosto de 2025

LOGROÑO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para mañana, domingo 31 de agosto de 2025, en La Rioja, tormentas por la tarde y descenso en las temperaturas máximas.

El cielo presentará intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones dispersas en la segunda mitad del día y algunas tormentas. El viento soplará del sureste y suroeste, tendiendo a noroeste, moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas serán algo más bajas. Por localidades, oscilarán entre 15 y 29 grados en Calahorra; entre 14 y 29 grados en Haro; y entre 14 y 29 grados también en Logroño.