El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 23 de octubre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 23 de octubre de 2025, en La Rioja, chubascos y viento fuerte o muy fuerte, disminuyendo por la tarde.

El cielo estará nuboso, con chubascos y precipitaciones en la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos o poco nuboso.

El viento soplará del oeste y suroeste, flojo con intervalos de moderado, y rachas fuertes o muy fuertes, disminuyendo por la tarde.

Las temperaturas irán en descenso, que será notable en las mínimas, sin descartar alguna helada débil en zona de montaña. Oscilarán entre 9 y 22 grados en Calahorra; entre 7 y 20 grados en Haro; y entre 8 y 21 grados en Logroño.