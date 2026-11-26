LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, en La Rioja, heladas débiles y mínimas más bajas.

El cielo presentará intervalos nubosos, predominando las nubes medias y bajas. Habrá heladas débiles en la sierra.

El viento soplará del oeste o noroeste, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado descenso, con máximas sin cambios. Oscilarán entre 4 y 13 grados en Calahorra; entre 2 y 11 grados en Haro; y entre 3 y 11 grados en Logroño.