El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, en La Rioja, descenso generalizado de las temperaturas.

El cielo presentará intervalos nubosos, con nubes bajas por la mañana, y sin descartar nubosidad de evolución. El viento soplará variable, con predominio de compoente oeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas. Por localidades, oscilarán entre 13 y 26 grados en Calahorra; entre 11 y 24 grados en Haro; y entre 12 y 25 grados en Logroño.