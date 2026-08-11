El tiempo en La Rioja hoy, martes 11 de agosto de 2026

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 11 de agosto, en La Rioja, temperaturas máximas significativamente altas en la Ribera.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas, y nubosidad de evolución diurna. El viento será variable, con predominio del suroeste en la sierra y de componente norte en el valle, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios, y las máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Por localidades, oscilarán entre 19 y 38 grados en Calahorra; 18 y 37 en Haro; y 18 y 38 en Logroño.