El tiempo en La Rioja para hoy, martes 15 de septiembre de 2026

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 15 de septiembre, en La Rioja, aumento de la nubosidad por la tarde y máximas que llegarán a los 37 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad al final de la tarde por el oeste. Habrá pobables bancos de niebla en zonas de montaña por la noche.

El viento soplará flojo variable, tendiendo en la segunda mitad del día a norte y noroeste moderado.

Las temperaturas permanecerán sin cambios, menos las mínimas en el valle, que ascenderán ligeramente. Oscilarán entre 17 y 37 grados en Calahorra; entre 16 y 35 grados en Haro; y entre 17 y 36 grados en Logroño.