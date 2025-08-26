El tiempo en La Rioja hoy, martes 26 de agosto de 2025

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 26 de agosto de 2025, en La Rioja, cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad con nubes medias y bajas y de evolución diurna.
Existe probabilidad de alguna lluvia o chubasco que podrán ir con tormenta, más probables en la sierra. El viento será variable, flojo en general, más intenso en zonas de tormenta.
Las temperaturas tendrán pocos cambios. Por localidades, oscilarán entre 20 y 37 grados en Calahorra; 16 y 33 en Haro; y 19 y 35 en Logroño.