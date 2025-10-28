El tiempo en La Rioja para hoy, martes 28 de octubre de 2025

LOGROÑO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 28 de octubre de 2025, en La Rioja, más nubes al final del día.

El cielo presentará intervalos de nubes bajas, aumentando la nubosidad al final del día. No se descartan precipitaciones débiles. El vielo soplará variable o de componente sur, flojo.

Las temperaturas permancerán sin cambios o irán en ligero ascenso, más acusado en la Ibérica. Los principales valores oscilarán entre 5 y 17 grados en Calahorra; entre 5 y 17 grados también en Haro; y entre 4 y 16 grados en Logroño.