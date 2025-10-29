El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, en La Rioja, nubes y temperaturas mínimas más altas.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, que serán más frecuentes por la tarde y en montaña. El vielo soplará del este y suroste en el valle, flojo en general, y del sur y suroeste en el Ibérico, flojo o moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que puede ser notable, mientras que las máximas sin cambios o en ligero descenso. Los principales valores oscilarán entre 9 y 18 grados en Calahorra; entre 7 y 15 grados también en Haro; y entre 8 y 18 grados en Logroño.