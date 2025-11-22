El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 22 de noviembre de 2025

LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, en La Rioja, probables heladas moderadas en la Ibérica.

El cielo estará poco nuboso o con intervalos nubosos, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día, sin descartar precipitaciones débiles por la noche. La cota de nieve subirá de 1300 a 1800 metros.

Habrá heladas débiles o moderadas en la Ibérica y probabilidad de que sean débiles en el valle. El viento soplará del noroeste, tendiendo a suroeste durante el día, flojo.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en descenso y las máximas en ascenso. Éstas oscilarán entre los 2 y 10 grados de Calahorra, -1 y 10 de Haro, 0 y 10 de Logroño.