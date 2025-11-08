El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 8 de noviembre de 2025

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, en La Rioja, nubes y máximas en ligero descenso.

El cielo estará nuboso o cubierto con chubascos débiles, o localmente moderados en montaña, sobre todo en la primera mitad del día y menos probables y más dispersos en la segunda mitad.

Habrá tendencia a cielo con intervalos nubosos al final del día. La cota de nieve estará por encima de 1.700 o 1.800 metros. Brumas y algún banco de niebla.

Heladas débiles en cotas altas. El viento soplará del oeste y noroeste, de flojo a moderado, con rachas fuertes, ocasionalmente muy fuertes en La Rioja Baja.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán con ligeros cambios, y máximas en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 8 y 16 grados de Calahorra, 6 y 15 de Haro, 8 y 15 de Logroño.