El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 28 de noviembre de 2025

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas sin cambios.

El cielo presentará predominio de cielos poco nubosos en general. Habrá heladas débiles en zonas de montaña. El viento soplará del oeste o suroeste, flojo con algún intervalo moderado.

Las temperaturas no experimentarán cambios, salvo una ligera subida en las máximas en la Ibérica. Oscilarán entre 5 y 15 grados en Calahorra; entre 3 y 14 grados en Haro; y entre 3 y 14 grados también en Logroño.