El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, en La Rioja, mínimas en descenso.

Habrá intervalos nubosos, con precipitaciones en la segunda mitad del día, de débiles a moderadas, que podrían ser localmente persistentes. Probabilidad de brumas o nieblas en la Ibérica.

No se descartan heladas débiles en montaña. El viento soplará del suroeste, flojo, con algún intervalo de moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero descenso en el este y las máximas experimentarán ligeros cambios. Éstas oscilarán entre los 5 y 15 grados de Calahorra, 7 y 16 de Haro, 7 y 14 de Logroño.