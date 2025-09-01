El Torneo de San Mateo de Pelota 2025 albergará diez festivales del 19 al 28 de septiembre

32 pelotaris se medirán en el Adarraga en una doble competición: Serie A, con 8 parejas; y Serie B, con otras 8 parejas

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Empresa de Pelota a Mano (LEPM) y CaixaBank, como patrocinador oficial, han presentado este lunes el Torneo de San Mateo de pelota a mano profesional 2025 que se disputará en el frontón Adarraga del 19 al 28 de septiembre, cerrando así el calendario de verano de pelota profesional.

Al igual que el año pasado, la Feria se prolongará durante diez días con diez festivales en los que 32 pelotaris se medirán en una doble competición: Serie A, con 8 parejas y Serie B, con otras 8 parejas. El 19 y el 20 de septiembre se desarrollarán las eliminatorias.

Entre los pelotaris riojanos, en esta edición participará, Zabala (Logroño) y, además, Darío (Ezcaray) junto a Salaverri II (Fuenmayor) jugarán una previa en Serie A.

El torneo ha sido presentado este lunes, en un acto celebrado en Fundación Caja Rioja, de CaixaBank, en el que han participado Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank en Navarra, Aragón y La Rioja; José Luis Pérez Pastor, consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno La Rioja; Unai Iglesias, director comercial de Baiko Pilota; e Inaxio Errandonea, director comercial de ASPE.

Tras la rueda de prensa, se ha procedido al sorteo del material en la que también ha participado Borja Osés, secretario general de la LEPM. Además, se ha realizado una foto de grupo en el paseo del Espolón de Logroño, con pelotaris y organizadores, que también ha contado con la presencia de Estrella Domínguez, directora de Marketing del Diario La Rioja.

Durante su intervención, la directora territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno ha destacado el firme compromiso de la entidad financiera con el deporte de la pelota. En este marco, ha manifestado que "se trata de un vínculo de muchos años que nos llena de orgullo porque compartimos con vosotros los valores del esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo, y el espíritu de superación".

Los diez festivales de 2025 se repartirán de la siguiente manera:

19/9. Viernes 21,15

20/9. Sábado 17,30

21/9. Domingo 17,30

22/9. Lunes 19,15

23/9. Martes 19,15

24/9. Miércoles 19,15

25/9. Jueves 19,15

26/9. Viernes 21,15

27/9. Sábado 17,30

28/9. Domingo 17:30