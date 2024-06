Torrecilla acoge el día 29 la presentación de una red de profesionales que ayudará a encontrar "el psicólogo ideal'

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Grupo Telos es una red de psicólogos que ha creado una psicóloga de Torrecilla, Raquel Beraiz, junto con el también profesional del ramo Adrián Garrido, con el que pretenden "ayudar a la gente a encontrar su psicólogo ideal".

Una iniciativa, en marcha desde el pasado mes de enero, que se plantea, según aducen, "ya que como profesionales nos hemos encontrado muchas veces que la gente que decide ir a terapia se encuentra con la barrera de ¿a cuál voy?".

El próximo sábado 29 de junio estarán presentando el proyecto en Torrecilla, donde habilitarán en el Ayuntamiento una sala para que las personas con problemas de acceso a internet (sobre todo personas mayores), puedan también tener este servicio y seguir una terapia psicológica continuada en el tiempo.

Explican que "en nuestra experiencia profesional hemos observado esta barrera en muchas personas: quieren iniciar una terapia pero no saben identificar el porqué de su malestar, ni a quién deben acudir para encontrar a su psicólogo perfecto".

Por eso, consideran que son "un servicio de atención primaria en la salud mental". Su método comienza "cuando un paciente nos contacta para encontrar su psicólogo, hacemos una primera sesión gratuita en la que nos cuenta qué le está pasando".

Tras ese primer contacto, "nos reunimos para evaluar el cuadro psicológico de la persona y en menos de 24 horas decidimos entre 3 y 5 opciones de psicólogos, teniendo en cuenta otros factores medibles: el precio, los años de experiencia, la especialidad, el estilo terapéutico o la distancia entre el paciente y el profesional".

El paciente elige entre los ‘currículums’ que se le remiten, y comienza su terapia. Tras la primera sesión con su especialista, el paciente tiene la opción de decidir cambiar de psicólogo en cualquier momento. Después, "hacemos un seguimiento mensual con el paciente durante las primeras sesiones de su terapia".

"El "Skyscanner" de los psicólogos, nos hemos bautizado a nosotros mismos. Somos un médico de familia, la atención primaria de la salud mental: cuando te duele la rodilla, vas al traumatólogo, cuando no ves bien, al oftalmólogo. Nosotros defendemos que con los achaques de la cabeza debería funcionar igual", recalcan.

Argumentan los profesionales de Grupo Telos que "no siempre un buen psicólogo encaja con todo el mundo, el hecho de que sea un buen profesional no quiere decir que pueda ayudar a cualquier paciente" y aseguran que "como psicólogos, nos hemos encontrado muchas veces a pacientes cronificados por ir a profesionales que no estaban especializados en su problema".

El psicólogo apropiado "es aquel que te hace sentir cómodo,el que te explica la complejidad de la mente de manera sencilla, y el que se mantiene en su posición de psicólogo, porque ni es tu madre ni es tu amigo".

Pero "en general, es un proceso lento: no se suele cambiar en un mes, y va en función del cuadro, de la finalidad, de qué queremos cambiar con la terapia".

Actualmente, cuentan con más de 100 profesionales de diversas especialidades: trastornos alimentarios, trauma, ansiedad, depresión, psicooncología, terapia de pareja, ansiedad, etc. Y también de diversos enfoques terapéuticos: conductual, sistémica, humanista o neuropsicología, entre otros.

LOS PROFESIONALES.

Adrián Garrido y Raquel Beraiz se conocieron en el Máster General Sanitario de Psicología y se hicieron amigos gracias a la música. A Adrián ya le rondaba la idea desde hacía años, cuando su mejor amigo le contó que su novia quería ir al psicólogo, pero que no encontraba ningún recurso de atención primaria que le indicara dónde acudir. Después de un año de gestiones, Grupo Telos abrió en enero de 2024.

El madrileño Adrián Garrido, formado en la Francisco de Vitoria o en Cambridge, entre otros lugares, es experto en Psicoterapia Familiar Sistémica. Por su parte, la torrecillana Raquel Beraiz, está especializada en Psicoterapia Familiar Sistémica y en Trastornos de la Conducta Alimentaria. Trabaja en Madrid desde hace 5 años.