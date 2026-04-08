Trabajadores Asprodema Rioja critican la "inactividad y pasividad" de la Junta Directiva ante sus reclamaciones

Concentración de Asprodema junto a la sede de la entidad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Asprodema Rioja han vuelto a salir a la calle este miércoles para criticar la "inactividad y pasividad" por parte de la Junta Directiva de la empresa que "no ha tomado en cuenta la situación de los trabajadores" a pesar de sus reclamaciones y prosigue con una "gestión autoritaria".

En la concentración, convocada por CCOO La Rioja bajo el lema 'Asprodema se siente y se defiende', se han coreado, además de esta consigna, otras del tipo 'Tratar con dignidad a vuestro personal' o 'Junta escucha, Asprodema está en lucha'. Varios de los concentrados portaban carteles con lemas como 'Asprodema en peligro'; 'Los valores y trabajadores de Asprodema en peligro; y 'Problema, mala gestión'.

La representante del Comité de Empresas del sindicato en Asprodema, Nieves Pérez, ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, que tras la primera concentración -que se celebró el pasado 26 de marzo también a las puertas de la sede, en la plaza Martínez Flamarique de Logroño- "la situación ha empeorado" porque "la Junta Directiva ha tomado partido y no lo ha hecho por los trabajadores".

Como ha indicado, tras la última reunión mantenida con la Junta -el pasado día 31 de abril- éstos "manifestaron desprecio por los trabajadores y por nuestra situación".

Aún así "les quedó claro" que "no íbamos a hacer borrón ni cuenta nueva y que seguiríamos luchando por la dignidad de los trabajadores de Asprodema y por los valores principales de nuestra entidad".

En la actualidad, indica, "los trabajadores -unos 70 en Asprodema Rioja- siguen sufriendo presunto acoso, miedo, ansiedad y arbitrariedad en sus puestos de trabajo. Todo lo que venimos denunciando se sigue manteniendo" a lo que añaden "mucha incertidumbre y mucha presión emocional".

"HAY DOCUMENTOS"

Como ha recordado, por parte de la empresa se mandó un comunicado en el que negaban todas estas cuestiones aludiendo a que nadie se había puesto en contacto con la Junta Directiva. Los trabajadores aseguran que eso es "incierto" ya que "ahora mismo podemos hacer llegar los documentos de que eso no es cierto".

"Tienen constancia de que están pasando presuntos acosos, bajas por ansiedad debidas al crimen laboral, fuga de talentos, despidos... desde el año 2024".

Por todo ello desde Asprodema Rioja vuelven a alertar de esta "inactividad y pasividad por parte de la Junta Directiva".

Finamente han querido "animar" a todos los compañeros -también de Asprodema Empleo, que tiene otro comité de empresa- que "puedan estar viviendo esta situación" para que sepan "que estamos aquí para cambiarlo de forma unida".