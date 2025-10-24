Transportes progresa en la construcción de la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete, en La Rioja, por 151,87 millones - MINISTERIO DE TRANSPRTES

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la ejecución de las obras del tramo Arrúbal - Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja, que cuenta con una inversión actual prevista de 151,87 millones de euros (IVA incluido).

La actuación incluye los trabajos de pavimentación del enlace con diversas vías, como la A-12, la LO-20 y la N-232. En este contexto, se procederá al extendido de la capa de rodadura del firme del entronque de la nueva A-68 con la N-232.

Estos trabajos dan continuidad a los que se han venido realizando a finales y a principios de septiembre y también a finales de agosto.

Por este motivo, y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, se producirán afectaciones al tráfico entre los días 27 de octubre, a partir de las 8h, y el 30 de octubre a las 18h, periodo en el que los vehículos que circulen por la N-232 entre el km 418 y el 420,500 serán redireccionados por la A-12 y la LR-137, con los siguientes desvíos debidamente señalizados:

Los vehículos que circulen en sentido Logroño deberán hacerlo a través de la LR-137 hasta el enlace con la A-12, y desde ahí continuar por la A-12.

Los vehículos que circulen por la LO-20 con dirección a Fuenmayor por la N-232, deberán continuar por la A-12 en sentido Burgos hasta la salida 98, y desde ahí circular por la LR-137 en sentido Fuenmayor hasta el cruce con la N-232.