Transportes rehabilita con firmes sostenibles 5,21 km de la A-13 en Logroño, con una inversión de 2,23 millones de euros - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de rehabilitación del firme de la A-13 entre los kilómetros 0 y 5,21 en Logroño (La Rioja). Estas obras se enmarcan en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES y cuentan con un presupuesto de 2,23 millones de euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Durante estos días se va a llevar a cabo el fresado y la reposición del firme en las zonas deterioradas. Posteriormente, se extenderá una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y arcenes.

Por ello, y con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios, en la noche del martes 7 al miércoles 8 de abril, de 22,00 a 05,00 horas, se cortará el ramal de salida situado en el km 0 de la A-13 dirección Burgos-Zaragoza, hacia el hospital San Pedro de Logroño, y la carretera LR-250 en dirección a Villamediana de Iregua. El acceso en sentido contrario, Zaragoza-Burgos, se mantendrá sin afecciones.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, a través de la vía de servicio de la autovía LO-20 y por las calles urbanas de Logroño.

El Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES tiene como objetivo impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales y el transporte asociado, Además, se persigue contribuir a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 km de la red de carreteras en Castilla y León, Murcia, Galicia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Asturias con materiales reutilizados y sostenibles. Algunos de los trabajos ya han comenzado en Zamora, Pontevedra.