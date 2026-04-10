Trasladada al San Pedro en estado grave una persona que ha sufrido un accidente en la circunvalación

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada, en estado grave, al Hospital San Pedro de Logroño, al sufrir, alrededor de las 08,00 horas, un accidente de tráfico al ser empotrado su vehículo por un camión, a la altura del kilómetro 11 de la LO-20, la Circunvalación de la capital riojana, cerca del barrio del Arco, según ha informado el Ayuntamiento de Logroño.

En el suceso, además, de los Recursos Sanitarios del SERIS, han intervenido Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de Logroño que han tenido que excarcelar a la persona herida. El tráfico en estos momentos es lento en la zona del suceso.