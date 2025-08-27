Trasladado al San Pedro un herido al caerse de la bici en Logroño

Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este mediodía en un accidente de tráfico ocurrido en el centro de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencia SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 12,06 horas de este miércoles, un particular ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de un ciclista en la calle San Gregorio número 2 de la capital riojana.

Desde SOS Rioja se ha informado del suceso a la Policía Local de la ciudad y se ha movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un hombre de 57 años, que ha tenido que ser sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.