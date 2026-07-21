Trasladados al San Pedro de Logroño dos heridos tras la colisión múltiple de tres vehículos en la N-124, en Labastida

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño tras la colisión múltiple de tres turismos en la N-124, sentido Miranda de Ebro, en Labastida (Álava).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 16,35 horas de este martes y tras informar al Centro Operativo de Servicios de Guardia Civil se ha movilizado al servicio de Mantenimiento de Carreteras, además de recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS Rioja.

Tras la actuación de los medios intervinientes, una mujer de 29 años ha sido trasladada por un equipo sanitario de La Rioja al hospital San Pedro de Logroño. Por su parte, otro equipo de Álava ha trasladado a un hombre de 31 años al mismo hospital regional.