Trasladan en helicóptero al San Pedro a la ocupante de un vehículo que quedó atrapada tras un accidente en la N-232

Archivo - Helicóptero Galeno para emergencias sanitarias en La Rioja (archivo) - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en la N-232, en el término de Foncea (La Rioja). Una de ellas, la ocupante del vehículo había quedado atrapada dentro del vehículo.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 13,15 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil, Bomberos del CEIS, Mantenimiento de Carreteras y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Además se ha hecho necesario la salida del helicopetro sanitario para la evacuación de la acompañante al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Por su parte, el conductor del vehículo ha sido trasladado en ambulancia al centro de salud de la zona.