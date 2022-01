Truffaut, Cronenberg, la ganadora de Actual y la actualidad de 'Don't Look Up' en la Filmoteca Rafael Azcona

Archivo - Escena de 'Don't Look Up'

LOGROÑO, 31 Ene.

El recuerdo al recientemente finalizado Festival Actual con 'Last film Show', la visita a dos nombres clave como François Truffaut y Cronenberg, el cine nacional o la actualidad de 'Don't Look up' marcan una programación para el mes de febrero variada y ecléctica con la que mañana martes arranca la Filmoteca Rafael Azcona.

Un total de ocho cintas integran el programa, que visita España, India, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Suiza a través de las diferentes producciones.

'Last Film Show', dirigida por Pan Nalin y cinta ganadora del Premio del Público del Festival Actual 2022 el pasado mes de enero, inicia mañana martes la programación como una ocasión a revisitarla, ya consolidada como uno de los grandes momentos del festival, o bien descubrirla quien no pudo verla entonces.

La primera mitad del mes se completa con la visita al universo Truffaut por vía de dos de sus grandes cintas: primero este miércoles día 2 con 'Les 400 coups', de 1959; y el miércoles día 9, con 'Jules et Jim', de 1962. Por medio quedará la proyección de 'Don't Look Up' de

Adam Mckay, el martes día 8, en colaboración con la Asociación de la Prensa de La Rioja y con motivo de poner sobre el papel una de las cintas de actualidad que mayor debate está originando sobre la sociedad actual, la política y los medios y formas de

comunicación.

El martes 15 de febrero está prevista la programación de 'El vientre del mar', dirigida por Agustí Villaronga y el primero de los dos estrenos sin estrenar, que dará después paso al segundo de ellos, 'My Beautiful Baghdad', una coproducción británica y suiza que se proyectará el día 22. Entre medias, el día 16 será turno de la tercera película

de François Truffaut, la mítica 'La Peau Douce', de 1964.

Por último, el mes se completará con una película de culto comno es 'Crash', de David Cronenberg, que además contará con la presentación y coloquio posterior con Fernando Solsona, colaborador habitual de la programación.

ENTRADAS A LA VENTA

La Filmoteca Rafael Azcona mantiene un mes más el mismo paquete de medidas de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de mascarilla, la prohibición de comer o la asignación nominativa de butacas. Todas las proyecciones se emiten al mismo horario de las 19,00 horas, y las entradas ya están a la venta en entradas.com.