La UAGR inicia con la delegada del Gobierno las reuniones para abordar la crisis del sector vitivinícola

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Agricultores, Óscar Salazar, y el coordinador sindical Roberto Ruiz-Clavijo, más el también miembro de la Comisión Permanente y viticultor de El Cortijo Eduardo Melón se reunirán hoy con la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, para abordar soluciones urgentes ante la grave crisis del sector agrario riojano, particularmente el vitivinícola.

En los próximos días la Unión proseguirá las reuniones con asociaciones bodegueras, mientras queda a la espera de la confirmación de reuniones con la administración regional. Por otro lado, la UAGR-COAG muestra "su alegría" porque el Ministerio de Transportes haya abandonado la propuesta de crear un nuevo trazado ferroviario por Rioja Alta, terminando en Pancorbo, una propuesta que "atravesaría una amplia zona de cultivo y que ha originado un gran rechazo en los pueblos afectados".

La Unión recuerda su apuesta por "modernizar el actual trazado del tren paralelo al Ebro, una alternativa mucho más barata y que ocasionaría mucho menor destrozo en viñas y otros cultivos que cualquiera de las demás opciones".