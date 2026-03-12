UGT critica "las malas prácticas y altas indebidas" que realizan las Mutuas que están más enfocadas en "hacer negocio"

UGT censura "las malas prácticas" y "altas indebidas" de las mutuas que están más enfocadas en "hacer negocio" - UGT LA RIOJA

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS)

El sindicato UGT de La Rioja ha salido este jueves a la calle para censurar "la mala praxis" que realizan las mutuas que, a juicio del sindicato, están más enfocadas en "hacer negocio" que en el ámbito sanitario.

Frente a la sede de la Mutua Asepeyo (Avda. de Madrid, 2, de Logroño) el sindicato ha indicado que el pasado año abrió 45 expedientes contra las mutuas por las malas prácticas, por altas indebidas, "y aproximadamente un 70 por ciento fueron favorables para el trabajador".

El secretario de Salud Laboral de UGT La Rioja, José Antonio Jorge Divar, ha defendido esta cita en Asepeyo ante la última sentencia emitida por el juzgado de lo social de Logroño que ha dictado a favor de un trabajador al reconocerle la contingencia profesional por una enfermedad derivada por su actividad laboral. En contra del criterio, en este caso, de esta mutua y de la empresa en la que trabajaba en Ezcaray.

Jorge Divar ha explicado que este proceso comenzó a principios del año 2023 cuando el trabajador "con unos dolores fuertes en la mano solicitó la asistencia de la mutua que le fue denegada por la empresa". Ante ello, el empleado no tuvo más remedio que acudir a su médico de Atención Primaria que le dio la incapacidad temporal.

A finales de 2023 fue intervenido quirúrgicamente, según ha explicado, y tras el periodo de rehabilitación, fue dado de alta y solicitó su reincorporación a su puesto de trabajo. "Una incorporación con un informe que instaba a la empresa a adaptar ese puesto" algo a lo que "la empresa de nuevo se negó con el criterio, lógicamente, de la mutua".

Esto derivó a que el trabajador tuviera que volver a iniciar un nuevo proceso de incapacidad temporal. "Esto es un ejemplo de las malas prácticas que vienen realizando las mutuas", ha afirmado.

Mutuas que, como ha querido dejar claro el secretario de Salud Laboral de UGT, son asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro, que colaboran con la Seguridad Social, es decir, "que manejan dinero público para hacerse cargo de las prestaciones sanitarias y económicas en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".

"A la vista está" -ha reflexionado- que la prestación sanitaria "no les interesa mucho o prácticamente nada. Ellos solo están pendientes de la parte económica y de seguir haciendo negocio".

ALTAS INDEBIDAS

En su intervención también ha hecho referencia a las denominadas 'altas indebidas' que, claro está, "tiene sus consecuencias" ya que "si un trabajador o una trabajadora tiene que reincorporar su puesto de trabajo si no está completamente recuperado, lo más probable es que recaiga y que tenga que volver a iniciar un periodo de incapacidad temporal".

Pero para UGT "lo más grave" es que muchas veces, "si esas personas trabajadoras se reincorporan a su puesto de trabajo sin haberse recuperado, pueden tener algún accidente aún más importante".

Un dato que se demuestra con los índices de siniestralidad en La Rioja; "El pasado año apenas descendieron los accidentes laborales, pero hay un dato relevante y es que los accidentes muy graves se duplicaron. Han crecido en más de un 91%". Por lo tanto, indica, "si realmente queremos reducir la sinestralidad, las mutuas tienen que realizar su trabajo".

"EL MAL LLAMADO 'ABSENTISMO'"

En otro orden de asuntos y con respecto "al 'mal llamado absentismo'", Jorge Divar ha querido dejar claro que su definición real es "la falta de acudir al trabajo sin justificación alguna". Lo demás -ha dicho- "son todo derechos de las personas trabajadoras que están recogidos en los estatutos y en los convenios colectivos".

Por eso considera que hablar del 'mal llamado absentismo' responde a "una estrategia perversa de la patronal para criminalizar a los trabajadores y crear una falsa alarma social. Incluso ya están hablando de darle más poder a las mutuas para que puedan proponer las altas ya en las contingencias comunes".

Por todo ello, indica, "éste no es el camino para solucionar este problema del aumento de las incapacidades temporales. Si no atajamos el problema desde la raíz no haremos nada".

Finalmente desde UGT "vamos a seguir denunciando las malas prácticas de las mutuas y rebatiendo todos estos informes y todas estas manifestaciones por parte de la patronal que solo intentan criminalizar a los trabajadores".