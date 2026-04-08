UGT FICA alerta de que Sealing Seating "continúa con sus prácticas de acoso y derribo a trabajadores"

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT La Rioja alerta de que la empresa de Ezcaray Euro Seating "continúa con sus prácticas de acoso, amenazas y despidos a cualquier trabajador que solicite sus derechos, especialmente si es afiliado o simpatizante de UGT".

Una dinámica que continúa "gracias en buena parte a la inacción de la Inspección de Trabajo, que continúa sin actuar pese a la gravedad de lo denunciado en las cinco reclamaciones a las que sigue sin responder meses después".

Esta empresa -la misma que presume de un nivel de innovación tal que permitiría elaborar materiales para la NASA- "es incapaz, por el momento, de adaptar el puesto de uno de sus trabajadores, pese a la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 2 de Logroño que reconoció como enfermedad profesional la contingencia sufrida por el trabajador, instándole a proceder a dicha adaptación", indican desde el sindicato.

De hecho, la empresa incluso "se negó a facilitar al trabajador el parte para ser asistido en la Mutua por la contingencia".

Para UGT FICA resulta "especialmente paradójico que una empresa que continúa con prácticas laborales del siglo pasado sea capaz de lanzar un órdago, ni siquiera en tono de broma, a la Agencia espacial líder en innovación - en referencia a los comentarios efectuados por la empresa en redes sociales-".

"Máxime, si tenemos en cuenta que la última ocurrencia de Euro Seating ha sido el despido de otro trabajador más, afiliado al sindicato, por solicitar lo que le corresponde".

De hecho, finalizan, "la empresa continúa sin hacer efectivo el pago del plus de transporte ni la paga de 450 euros que está obligada a pagar a las personas trabajadoras tras la firma del último convenio del Metal".

Por todo ello, UGT FICA La Rioja no sólo ha sugerido en sus redes sociales a la empresa que "antes de llegar a la Luna, trate como debe a sus trabajadores", sino que transmite claramente sus sospechas de que "con sus actos en la Tierra, no creo que se haya ganado el cielo".