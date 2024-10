UGT insta a las empresas a contar con protocolos sexuales y por razón de sexo que incluya medidas preventivas

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Mujer y Políticas Sociales de UGT Servicios Públicos, Luz Martínez Ten, y el secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez, han instado a las empresas a que cuenten con protocolos sexuales y por razón de sexo que incluya medidas preventivas para luchar contra este tipo de cuestiones.

Precisamente, el sindicato se encuentra celebrando este martes la jornada, denominada 'Elaboración de protocolo sexual y por razón de sexo como parte de los planes de Igualdad'.

Martínez Ten ha recordado que, según datos del Ministerio de Igualdad, en el 2022 "unas ocho millones de españolas habrían sufrido acoso y un millón y medio han sufrido acoso en el ámbito laboral", si bien ha dejado claro que "aunque el acoso también lo pueden sufrir los hombres, pero más de un 90 por ciento de casos es a mujeres". En este punto, ha lamentado que "de éstos se denuncian muy pocos, porque está muy normalizada en las situaciones donde te hacen chantaje o donde te invisibilizan dentro de los ámbitos laborales".

Por ello, ha destacado que "haya un protocolo obligatorio te obliga a tomar medidas preventivas". Entre ellas, ha puesto en valor que "se incorporen temas como el audiovisual, que hasta hace poco no estaba contemplado", poniendo como ejemplo la trabajadora que se suicidó tras difundirse unas imágenes privadas.

Ante esto, ha manifestado que el protocolo "lo que intenta es crear espacios seguros y de buen trato", que "es algo que parece muy sencillo, pero no es tan objetivo generalmente ni en las administraciones públicas ni en las empresas". Por este motivo, "el protocolo incorpora primero una definición de lo que es el acoso sexual o por razón de sexo".

"En los cursos nos encontramos que generalmente las trabajadoras y los trabajadores no entienden exactamente qué es una situación de acoso, porque a veces normalizamos muchas veces el que una mujer, por ejemplo no se le tenga en cuenta para una dirección o que se le mande a hacer tareas que piensan que son típicas de mujer", ha destacado Martínez Ten.

En relación al acoso sexual "hay algo muy grave, porque generalmente cuando una víctima denuncia ya es que han pasado muchas cosas porque se suelen tolerar ciertos comportamientos, pero cuando se da el paso de denunciar es que hemos pasado todas las barreras".

La secretaria de Mujer y Políticas Sociales de UGT Servicios Públicos ha indicado que "en el protocolo incorporamos primero los conceptos; que es una labor pedagógica importantísima, y luego acciones de prevención". En este punto, ha manifestado que "es una responsabilidad, y esto es muy importante de la empresa y de las administraciones públicas, el que haya espacios seguros".

De hecho, "si hay una situación de acoso a una mujer y la empresa o la administración pública no ha hecho nada, esta puede ser demandada, porque tiene una responsabilidad al no haber actuado ante esta situación".

A partir de ahí, se da la parte "más delicada, que es dónde se denuncia". Y esto se recoge en el protocolo, ya que "fijamos una serie de normativa de acuerdo con la Ley por la cual hay un teléfono, un correo donde tú puedes denunciar; y esto es muy importante, cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de acoso debe denunciar, todos y todas somos responsables, porque hay veces que la víctima no tiene fuerza y entonces si tú sabes qué está pasando tienes que denunciar".

Martínez Ten ha apostillado que las denuncias "son privadas, pero no anónimas, porque esto no es una caza brujas, ya que tienes que dar tus datos, que nunca van a ser conocidos, pero tienes que decir quién ha puesto esta denuncia". Una vez denunciado, se reúne una comisión donde tenemos que estar los sindicatos, porque "tenemos que defender a la posible víctima o al posible acosador, porque hay veces que no hay caso también".

A partir de ahí, el protocolo "también señalamos cuáles son las conductas, la gravedad y en esta comisión se va a decidir qué hay que hacer". "Es importante, ha añadido, que la empresa o la administración pública tenga un protocolo no quiere decir que en un momento dado esta conducta se tenga que denunciar por lo civil o por lo penal, porque hay que avisar en casos muy concretos, porque tú puedes decir mira, yo tengo un potencial agresor en una empresa, lo despido y punto, pero este agresor va a otra empresa, con lo que la responsabilidad de las empresas y las administraciones públicas es velar por el bien común, por la seguridad de todas las personas".

DUELE "EL SILENCIO DEL ENTORNO"

La secretaria de Mujer y Políticas Sociales de UGT Servicios Públicos, también ha apuntado que la formación en igualdad se tiene que extender a la policía, a los jueces y a las jueces, a todo el mundo. "De todos los casos del 2022 se presentaron, tenemos constancia de que hubo 576 denuncias y de estas solo prosperaron 57, algo que nos hace ver lo difícil que es llegar a una denuncia y probarlo"

"Cuando hablamos con las víctimas lo que más les duele es el silencio del entorno, que es algo que impresiona mucho, el pensar que algo habrá hecho, o no querer meterse en problemas e incluso no decir nada porque si no me toca a mí", ha destacado.

Por ello, "es muy importante la concienciación", y en ello "estamos dando un paso gigantesco y desde Servicios Públicos estamos haciendo muchas campañas de sensibilización que tomemos conciencia de que todos y todas merecemos espacios seguros y de buen trato, porque el trabajo es ese lugar donde pasas muchas horas y al que no puedes ir con miedo y que no puedes ir con ansiedad".

"TRABAJO POR HACER"

Por su parte, Domínguez ha resaltado que "es una jornada muy importante porque la solemos hacer todos los años en la federación, y más porque consideramos que los temas de igualdad son importantísimos", ya que "como organización sindical, llevamos muchos años poniendo el foco sobre las desigualdades que sufren las mujeres, sobre todo en los puestos de trabajo".

Ante ello, ha indicado que "la forma de combatirlo es a través de la formación y a través de que nuestros delegados puedan ejercer su función de vigilancia en esos centros para que no haya discriminación, no haya acosos, no haya problemas, sobre todo de discriminación, en todos los ámbitos, con la mujer ni con otros colectivos".

En este sentido, el secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja ha recordado que la Ley de Igualdad "marca tanto los planes de igualdad, donde estaban incluidos anteriormente el acoso sexual, pero el acoso por razón de sexo no estaba todavía incluido, se incluyó posteriormente", por lo que "en los planes de igualdad las empresas tienen la obligación de contemplar medidas y protocolos de actuación cuando se dan casos en las empresas".

Domínguez ha señalado que en La Rioja en relación a los planes de igualdad "todavía nos queda mucho trabajo por hacer, porque hay bastantes empresas que todavía no tienen los planes negociados". En el caso de las que la ley "les obliga a tenerlos, hay que ir renovándolos cada cierto tiempo, porque van perdiendo la vigencia".