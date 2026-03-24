UGT rechaza la OPE docente al no definir una oferta que incluya las plazas necesarias para estabilizar interinos

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja ha votado este martes en contra de la OPE presentada por la Consejería de Educación en Mesa Sectorial porque "no se ha planteado como una oferta global que incluya todas las plazas necesarias para reducir la elevada temporalidad entre el profesorado riojano".

Según explican desde la Consejería, la OPE se articulará en dos fases: una primera, que se ha llevado hoy a Mesa, en la que se recogen básicamente las plazas correspondientes a la tasa de reposición más un 20%, añadiendo las plazas desiertas de la pasada oposición; y una segunda en una OPE extraordinaria que no ha sido detallada.

Desde el sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos La Rioja consideran que este planteamiento "no aborda la OPE de manera global. UGT defiende que debe presentarse una OPE más amplia, que permita dar una respuesta real a las necesidades de los centros".

UGT considera que las bases de esa OPE "deben concretarse y desarrollarse con mayor detalle, de forma que aporte certidumbre a los docentes interinos y al conjunto del sistema educativo".

También piden contar con una planificación global y clara que ayudaría a evitar posibles efectos no deseados, como el efecto llamada o situaciones de desprotección para los docentes interinos de La Rioja.

"Entendemos que esa segunda fase no ofrece información concreta sobre el número de plazas, calendario ni criterios de ejecución. Esta falta de concreción hace que la propuesta sea insuficiente y no comprometa a la Administración, al dejar sin definir cómo se van a incorporar esas plazas".

En este sentido, finalizan, "creemos que la Consejería de Educación ha ofertado plazas para la convocatoria de oposiciones de 2027 de los cuerpos docentes diferentes a maestros, pero no ha presentado una previsión total que recoja las necesidades reales del sistema educativo riojano. No actuar con una planificación adecuada supone, a nuestro juicio, prolongar la precariedad y dificultar la consolidación de plantillas estables en los centros educativos para avanzar hacia un modelo educativo más estable y sólido".