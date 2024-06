UGT reclama judicialmente a la Administración el número de penalidades impuestas a empresas de las residencias riojanas

El Gobierno riojano ha afirmado que "cuando recibamos la petición por parte del juzgado la remitiremos, por supuesto"

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha reclamado a la Administración ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que aporte documentalmente el número de penalidades impuestas a las empresas que prestan servicios de atención residencial en los últimos 5 años, a efectos de acreditar los incumplimientos de las empresas y desde cuando se producen.

Los servicios jurídicos de UGT han solicitado a la Sala la aplicación de medidas cautelares para dejar sin efecto la Resolución 1/2024 del 24 de enero de la Consejería de Salud y Políticas Sociales sobre la imposición de penalidades a las empresas de las residencias y centros de día para personas mayores en La Rioja.

Asimismo, UGT Servicios Públicos La Rioja habla de las consecuencias de dicha medida con respecto a los trabajadores afectados, al no verse las empresas obligadas a cumplir con los pliegos. Así, se indica que la carga de trabajo de las plantillas aumentará exponencialmente, y "dicha carga de trabajo afectará tanto a la salud física como psíquica de los trabajadores".

UGT critica que esta medida afecta directamente a la salud de las personas trabajadoras, pero que además contraviene la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Por todo ello, UGT ha reclamado la nulidad de la Resolución 1/2024 del 24 de enero de la Consejería de Salud, puesto que permite que se continúe produciendo un daño al derecho de la salud de los trabajadores y usuarios.

Por último, el sindicato lamenta que "el gran atasco en la Administración de Justicia ralentiza el funcionamiento de los procedimientos administrativos incoados, lo que ya está afectando a las riojanas y riojanos".

En lo que tiene que ver con esta demanda, creemos que "la falta de cobertura de bajas y vacantes pueda demorar indeterminadamente el fallo de la sala, por lo que requerimos a la Administración de Justicia un aumento de personal que permita agilizar los procedimientos judiciales".

RESPUESTA DEL GOBIERNO RIOJANO

Preguntado por este asunto en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha afirmado que "cuando recibamos la petición por parte del juzgado la remitiremos, por supuesto".

No obstante, ha recordado que la Consejería de Salud y de Políticas Sociales "hace inspecciones habituales en todas y cada una de las residencias, y allí donde se observa que hay incumplimientos de los rastros establecidos en la legislación, se imponen las correspondientes sanciones con total normalidad". "Algunos de los expedientes todavía no han finalizado, por tanto no podemos dar información sobre los mismos, lo daremos en cuanto terminen, pero indica que cuando hacíamos algunas previsiones al principio de esta legislatura, estábamos en lo correcto", ha añadido.

Finalmente, ha apuntado que "ninguna residencia se le exonera el incumplimiento de los rastros establecidos en la normativa, y allí donde se detecta que hay un incumplimiento se impone la concreta sanción".