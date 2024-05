UGT Servicios Públicos critica que la Policía Local de Logroño utiliza motocicletas "con la ITV caducada"

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja anuncia "que la Policía Local de Logroño utiliza motocicletas con la ITV caducada desde hace meses". La subinspección de tráfico cuenta con diversas motocicletas para el desarrollo de sus funciones, "muchas de ellas en desuso por su antigüedad".

El sindicado explica que "las cinco más utilizadas, las cuales se usan a diario tras la instrucción directa de la Jefatura para el patrullaje de la Unidad de Tráfico, lo hacen de manera irregular, pues tienen la Inspección Técnica de Vehículos caducada desde hace meses".

Concretamente, las tres 'scooter' con los que cuenta Policía Local de Logroño "han rebasado el plazo de inspección ITV desde marzo, y las otras 2 motocicletas de gran cilindrada, desde el pasado mes de febrero".

Para UGT "es inaceptable que un vehículo municipal no cumpla con lo establecido para todos los vehículos en España, pero es verdaderamente grave que ocurra con los vehículos policiales que sirven de medio operativo para que los propios policías hagan cumplir dicha norma entre los conductores".

Dichos vehículos "se están utilizando a diario entre las patrullas de tráfico, incumpliendo con la normativa vigente y lo que es más grave, poniendo en peligro la seguridad de los agentes que circulan con estas motocicletas, las cuales podrían sufrir deficiencias de seguridad en alguno de los elementos a supervisar por la Inspección Técnica de Vehículos".

A día de hoy, prosiguen desde el sindicato, "existen herramientas de control implantadas en el Ayuntamiento de Logroño para la gestión municipal, en Policía Local también, pero estos recursos deben gestionarse correctamente, correspondiendo a la Jefatura esta función. Asimismo, UGT denuncia públicamente la mala gestión realizada en la compra o renting de vehículos de Policía Local. Recientemente se han adquirido dos nuevas motocicletas chinas. Las mismas son de dimensiones enormes, dotadas de grandes maletas metálicas y de dudoso rendimiento duradero y óptimo".

Las motocicletas policiales "se utilizan muchas horas, hasta dos turnos de servicio diario, y no con el mejor de los usos para un vehículo a motor, debida a la singularidad del trabajo policial en ciudad".

Los pliegos de condiciones para la adquisición del material policial "deben tener en consideración estas peculiaridades y exigir diversas condiciones, no sólo la oferta más económica. El último furgón de Atestados también cuenta con deficiencias: la oficina de trabajo situada detrás no cuenta con ventanas, y el espacio no es compartido con la zona de asientos, pues existe una mampara que separa las zonas, lo que delimita mucho el espacio de trabajo".

"Es intolerable que esta situación haya tenido lugar, razón por la cual UGT exige explicaciones a la Jefatura de Policía Local de Logroño, máxima responsable de la gestión de esta unidad, y al concejal responsable de área", finalizan.