UGT solicita "la dimisión o el cese" del gestor de personal del SERIS por "discriminar" al personal no sanitario

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario del sector de Sanidad de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT de La Rioja, Roberto Mendaza, ha solicitado este lunes "la dimisión o el cese" del gestor de personal del SERIS, Pablo Ruiz Colás, dada su "discriminación y desprecio" con el personal no sanitario.

A este respecto, Mendaza ha criticado "la no convocatoria de movilidad para el personal no sanitario". Según sus palabras, "no es de recibo que todos los trabajadores no sanitarios se vean privados de esta posibilidad".

El secretario ha explicado además que, según la normativa, "se procederá a la citada movilidad con carácter anual". Algunos de los trabajadores afectados por esta situación son celadores, personal de cocina o de función administrativa, pudiendo llegar a las 600 personas, según el sindicato.

Mendaza ha criticado además "la adulteración unilateral del orden de prelación de los listados de las bolsas de contratación temporal". A este respecto, ha informado de que "Colás se comprometió a reordenar las listas y publicar las listas inmediatamente, pero seguimos esperando".

Asimismo, el secretario ha reprochado "la no publicación de las listas. La propia normativa que rige las bolsas de contratación, habla de que las listas deben ser publicadas".

UGT ha calificado esta situación de "intolerable" y ha anunciado que se valorará la convocatoria de movilizaciones en una semana. "Pedimos el amparo de la consejera de Sanidad, que asuma su responsabilidad y cese a Ruiz Colás, responsable de la mala gestión descrita".