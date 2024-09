Los universitarios riojanos tendrán gratis la primera matrícula en la UR y se universalizan las becas de movilidad

Capellán anuncia un aumento del presupuesto de las ayudas para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy que los universitarios riojanos tendrán ayudas para "pagar íntegramente" la primera matrícula en la Universidad de La Rioja y, además, todos podrán acceder a las becas de movilidad. En ambos casos para el primer curso.

Capellán, en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, ha rechazado, ante las intervenciones de los grupos de la oposición, que se le pueda reprochar no escuchar a los ciudadanos.

Dentro de su apuesta por la educación, ha anunciado que, para ayudar a las familias, a las que les cuesta "un ojo de la cara y un sacrificio" que sus hijos estudien fuera de La Rioja, las becas de movilidad se van a "flexibilizar" para llegar a "universalizarlas".

Pero, además, y con el objetivo de llegar no sólo a las familias cuyos hijos estudian fuera, "los jóvenes riojanos que vayan a empezar estudios en la Universidad de La Rioja tendrá una ayuda para pagar íntegramente su primera matricula".

Así, los jóvenes riojanos podrán solicitar, a través del Instituto Riojano de la Juventud, una beca que cubrirá íntegramente el coste de la matrícula de nuevo ingreso para acceder a la Universidad de La Rioja en el curso 2024/2025.

En el caso de los riojanos que se matriculen por primera vez en centros universitarios fuera de La Rioja, el presidente ha anunciado que la Consejería de Educación y Empleo "ampliará la partida destina a las becas de movilidad y flexibilizará los requisitos".

El objetivo es que todos los solicitantes puedan beneficiarse también de una ayuda para financiar el coste de la primera matrícula del primer curso, en este caso por importe máximo de 1.500 euros.

Se trata, ha dicho, de "un primer inicio". "Ojalá España avance a un sistema de gratuidad en la universidad, tal vez empujado por las comunidades autónomas", ha dicho.

Capellán ha lamentado que se le haya "acusado de tener una visión positiva". "Me declaro culpable de creer en esta tierra, de creer en su futuro", ha resaltado.

Ha dicho hacer escuchado "con perplejidad" que vive "alejado de la realidad" y que no conoce "la realidad riojana". Se ha preguntado, ante esto, si creen que medidas como ayudas a los municipios para los derribos, o para crear centros sociales, se le han ocurrido "paseando por las calles de Londres".

Del mismo modo, ha relatado, las medidas anunciadas en la Universidad de La Rioja, o las ayudas a la compra de automóviles, se le han ocurrido de reuniones con vecinos, entidades y sectores. Y de recorrerse los municipios de lunes a domingo.

"Igual los que están alejados de la realidad son ustedes", les ha dicho considerando que "los riojanos saben que estoy todos los días por las calles escuchando a la gente, y lo seguiré haciendo".

CARNET DE CONDUCIR

En este marco, ha anunciado que le ha "llegado" algo que "desconocía", como es que se han recibido 854 solicitudes de jóvenes para obtener la ayuda para sacar el carnet de conducir.

Es algo que "para las familias es un coste difícil de asumir" y, por eso, el presupuesto de 150.000 euros se va a aumentar hasta los 340.000 euros.

Ha visto "importante que ayudemos a los jóvenes para algo que para ellos es importante, como nos pasó a todos cuando éramos jóvenes".

Para Capellán, "hay que diferenciar la política social de la política socialista" y, desde su gobierno, ha aseverado, hay un "compromiso con las políticas sociales". Por tanto, ha pedido que se le deje de decir que gobierna "para los ricos".

A los grupos de la oposición también, ante sus críticas, les ha dicho que "si quieren ahorrar gasto político" hagan una propuesta para empezar a "reducir" el presupuesto del Parlamento.

ACUERDO CATALUÑA

Capellán ha rechazado, como le ha dicho el portavoz socialista, que tenga un mandato del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para no realizar reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno central, asegurando que tiene "autonomía plena para tomar decisiones".

"Aquí no hay un pacto contra Cataluña", ha dicho en referencia a su propuesta, en la primera sesión del debate, para hacer un pacto de región frente al acuerdo para que Cataluña tenga una financiación singular, "sino un pacto" frente a algo "que afecta a todas las regiones".

"Dice que no tengo base empírica", le ha dicho al socialista, "hombre, hasta que no se materialice, pero lo que hay que hacer es mostrar la unión firme para frenarlo".

"Yo me he abstraído siempre de todo debate de política nacional, pero si alguien quiere dudar de que el acuerdo con Cataluña afecta a La Rioja no hay más ciego que el que no quiere ver", ha dicho acusando al portavoz socialista de tener "poca visión" y poca valentía: "Ha elegido situarse con Sánchez, no con los riojanos", le ha dicho.

"Afecta a esta región y es un tema capital", ha aseverado insistiendo en no aceptar "ningún pacto que rompa el régimen común" e insistiendo en cerrar en La Rioja un pacto de región entre los partidos políticos contra el acuerdo con Cataluña, hecho "bilateralmente en contra de los intereses de todos los riojanos".

"Solo estoy pidiendo que no quiten un euro a los riojanos y luego haremos lo que nos parezca con nuestra autonomía", ha añadido lamentando no contar con el apoyo del principal partido de la oposición.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

El presidente del Gobierno, por otro lado, ha desvelado que "la razón" por la que la reforma del Estatuto de Autonomía está paralizada en el Congreso de los Diputados es porque la expresidenta socialista Concha Andreu impidió su desarrollo porque limitaba el mandato del jefe del Ejecutivo a ocho años. Ha asegurado que se va reactivar su trámite.

El presidente ha cerrado el debate anunciado una "apuesta" por la Estación de Esquí de Valdezcaray que, ha dicho, "supone una riqueza para toda la zona".

En concreto, se trata de una inversión de seis millones de euros para maximizar los días de apertura de la estación, modernizarla, renovar seis telesillas y tener nuevas máquinas de nieve de última generación.