UPTA: "El 60% de los autónomos riojanos ha cotizado menos y va a seguir cotizando menos"

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha señalado hoy que el sesenta por ciento de los autónomos riojanos "ha cotizado menos y va a seguir cotizando menos".

Abad se ha desplazado hoy a Logroño y, en rueda de prensa junto a su homólogo riojano, Javier Marzo, ha dicho tajantemente: "No es cierto, literalmente, que se vayan a encarecer las cotizaciones".

En este sentido, ha señalado que "el sesenta por ciento de los autónomos de La Rioja han cotizado menos y van a seguir cotizando menos en el año 2026, en el año 2027 y en el año 2028".

Así, ha dicho, "la franja de aquellos autónomos con ingresos más bajos va a seguir cotizando menos" y a la "franja de los ingresos más altos se les va a subir". Y las franjas intermedias "tienen subidas realmente muy bajas".

Abad ha señalado cómo UPTA "votó a favor de este nuevo sistema con sus tramos perfectamente determinados en el año 2022" y se mantiene en que "son muy similares a los tramos que presenta el Gobierno" ahora.

"Cuando hablo de muy similares es que estamos hablando de diferencias en casos de doce euros", ha explicado indicando que es "porque tenemos que elevar las cotizaciones porque ha subido la carestía de la vida".

"Porque ha subido todo y porque tenemos que regularizar las pensiones del futuro, no por otra cosa. Y esto es lo que hemos votado todos. Insisto, nadie se puede poner de perfil", ha aseverado.