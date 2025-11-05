UPTA advierte que La Rioja pierde en el último mes 28 autónomos de los sectores más expuestos a la estacionalidad

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha perdido sólo en el último mes un total de 28 trabajadores autónomos. Son los datos que refleja la estadística de afiliación a la Seguridad de octubre que concluyó con un total de 24.408 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en nuestra Comunidad; una cifra que escala hasta los 166 afiliados menos que en octubre del 2024.

Habitualmente, el mes de octubre suele reflejar ajustes a la baja en la afiliación de los sectores más expuestos a la estacionalidad y al turismo, como la agricultura o la hostelería.

En este sentido, en el análisis por sectores en la Comunidad del último mes, se observa un comportamiento dispar: por un lado, suben los sectores de Educación (+35), y Construcción (+16), y por otro, pierden sectores como Comercio (- 36), Agricultura (-20) y Hostelería (-19).

UPTA observa estas cifras "con normalidad, puesto que el empleo autónomo en La Rioja se mantiene en una cifra regular por encima de la barrera de las 24.000 personas".

No obstante, también advierte de que, "mientras el conjunto del trabajo autónomo presenta un crecimiento moderado (impulsado por actividades cualificadas como los servicios profesionales o la educación) resulta muy preocupante la situación del sector del comercio que, en contrapartida, acumula una pérdida de 185 establecimientos desde el mes de enero, un dato que evidencia la fragilidad del sector en la Comunidad de La Rioja".

Por otro lado, la organización pone el acento "en el incomprensible parón sufrido en la toma de decisiones dentro del Diálogo social entre las asociaciones representativas de autónomos, sindicatos y la patronal ya que, el retraso del Ministerio en definir las cotizaciones definitivas crea inseguridad, ruido e incertidumbre en el colectivo".

En este sentido, recuerda que "la propuesta de UPTA España define claramente la intensidad de la subida de las cotizaciones en función de los ingresos reales de cada tramo: un 4 % para los tres primeros tramos de la tabla reducida (entre 8 euro y 10,40 euro); un 5 % para los siete primeros tramos de la tabla general (entre 14,55 euro y 20,75 euro); y un 10 % para los tramos 8 y 9, que suponen una subida de las cuotas de entre 44 euro y 46,50 euro. Una propuesta que no trata de castigar al que más gana, sino de equilibrar el esfuerzo y garantizar la sostenibilidad del sistema".

"Congelar las cotizaciones -apunta- sería un grave error que puede repercutir seriamente en la protección social del colectivo y en las futuras jubilaciones". La próxima semana, UPTA iniciará una ronda de reuniones con los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, en la que también se presentará la propuesta de rebaja fiscal para el trabajo autónomo, una medida prioritaria para la organización y que representa, sin duda, el gran talón de Aquiles del colectivo.

La organización reitera la "necesidad urgente de definir, clarificar y acordar las cotizaciones del próximo año 2026".

UPTA ha presentado una propuesta concreta que establece con claridad cuál debe ser la intensidad de la subida de las cotizaciones, entendiendo que no es el momento de reflexiones teóricas sobre los desequilibrios de quienes más ganan y quienes menos tienen, sino de ser valientes y no actuar con oportunismo por miedo a herir sensibilidades.

"El colectivo de trabajadores autónomos merece claridad, certidumbre y rigor. Defender un sistema sostenible, progresivo y justo es defender el futuro del trabajo autónomo en España", apostillan sus dirigentes.