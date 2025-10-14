UPTA urge un "gran pacto de diálogo social" en La Rioja ante la situación "clave" del relevo generacional

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomas (UPTA) de La Rioja, Eduardo Abad, ha urgido hoy a que en La Rioja se llegue a un "gran pacto de diálogo social" ante la situación "clave" del relevo generacional.

Abad se ha desplazado hoy a Logroño y, en rueda de prensa junto a su homólogo regional, Javier Marzo, ha resaltado que "el relevo generacional tiene que ponerse en primera plana de la escena política y social".

Ha señalado que, en esta comunidad, hay 6.000 autónomos "con una edad próxima a la jubilación". Por tanto, el relevo generacional "tiene que ser uno de los motores fundamentales del impulso y de la creación del autoempleo en La Rioja".

"Tenemos un problema descomunal puesto que estamos hablando, prácticamente, de que el veinte por ciento del total de los autónomos riojanos van a dejar su actividad en los próximos cuatro años", ha aseverado.

No obstante, ha añadido, "si hablamos de la situación del trabajo por cuenta ajena nos encontramos con la misma dimensión en la cantidad y, por lo tanto, no solamente va a ser un problema de autónomos sino va a ser un problema de asalariados".

De este modo, ha abogado por "un gran pacto del Gobierno de La Rioja para acometer medidas que son imprescindibles para favorecer el emprendimiento y el relevo de actividades que se van a cerrar en los próximos años".

Se trata, ha visto, de ir "sustituyendo a las personas que se van a jubilar por personas que, a través de la experiencia profesional, pueden continuar con esas actividades".

CRECIMIENTO POR LOS AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

Ha querido poner el acento, también, en que el crecimiento del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) "viene precedido del crecimiento del número de trabajadores autónomos extranjeros".

En La Rioja, ha dicho, "el setenta por ciento de las altas de autónomos son autónomos extranjeros" y "a día de hoy ya estamos rozando los 3.500".

"Ya no es el autónomo extranjero precario, no, es que vienen con cualificaciones altas, están en el campo, están también en las profesiones que son tan importantes como pintores, electricistas, fontaneros, etcétera", ha relatado.

Por tanto, ha dicho, "han venido para quedarse, para ayudar a crecer la economía, para ayudar a mantener los buenos datos que tiene La Rioja en cuanto a los términos económicos".