La UR ofrece la microcredencial 'Inteligencia estratégica y fenomenología terrorista'

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja imparte, del 1 de octubre al 15 de noviembre, la tercera edición de la Microcredencial 'Inteligencia estratégica y fenomenología terrorista', un programa formativo especializado que permitirá a profesionales e instituciones profundizar en el conocimiento de una de las amenazas más complejas y dinámicas del escenario internacional contemporáneo.

Esta microcredencial se impartirá en modalidad online síncrona y asíncrona, cuenta con 50 plazas, tiene una carga lectiva de 2,6 créditos ECTS y un precio de 98 euros. El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 24 de septiembre de 2026 o hasta completar las plazas disponibles en la web https://www.unirioja.es/microcredenciales/inteligencia-estra....

El terrorismo contemporáneo se ha consolidado como una amenaza multidimensional caracterizada por su capacidad de adaptación, su mutación ideológica y su aprovechamiento de contextos de fragilidad institucional, crisis humanitarias y entornos digitales.

Así, lejos de los modelos tradicionales, el fenómeno terrorista actual combina procesos de radicalización individual, redes híbridas, financiación ilícita vinculada al crimen organizado y una creciente instrumentalización de discursos políticos, religiosos y sociales. En este contexto, la inteligencia estratégica emerge como una herramienta esencial para la anticipación, prevención y gestión integral de amenazas.

La microcredencial proporciona un marco analítico riguroso para comprender el terrorismo no solo como un acto de violencia, sino como un fenómeno sistémico con implicaciones en la seguridad, los derechos humanos, la gobernanza democrática y la estabilidad internacional.

El programa responde a la necesidad creciente de formación especializada en un ámbito en el que existe una brecha entre el conocimiento académico tradicional y las necesidades reales de los profesionales que operan o analizan contextos de amenaza terrorista. Además, ofrece una visión integral que combina el análisis fenomenológico del terrorismo, la inteligencia estratégica aplicada, el marco jurídico internacional y la actuación en entornos hostiles desde la perspectiva de la seguridad humana.

Dirigida a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, analistas, responsables públicos, personal de organizaciones internacionales y ONG, investigadores, personal universitario y estudiantes de posgrado interesados en los estudios de seguridad, relaciones internacionales, criminología y gestión de amenazas complejas, entre sus principales objetivos se encuentra mejorar la capacidad de análisis estratégico y la toma de decisiones informadas frente a nuevas formas de radicalización, terrorismo individual, amenazas híbridas y fenómenos vinculados al crimen organizado transnacional, siempre desde el respeto al marco jurídico internacional y a los derechos humanos.

Asimismo, la formación aborda cuestiones de especial relevancia para la cooperación internacional y la acción humanitaria, analizando el impacto del terrorismo en contextos de emergencia, desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria o colapso institucional, y proporcionando herramientas para una actuación ética, segura y eficaz en terreno.

La dirección académica corre a cargo de Sergio Pérez González, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja. La Dirección Ejecutiva la desempeñan Cristhian Ricós Sevilla, suboficial de las Fuerzas Armadas con experiencia en Inteligencia Operativa, Operaciones Especiales y Seguridad en Entornos Hostiles, y Diego González González, perito especializado en uso de la fuerza y armas blancas.

El equipo docente está integrado por especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional como Ana Urgoiti, consultora internacional; Edgardo Buscaglia, académico y experto internacional en crimen organizado, corrupción política y terrorismo; María Jaén Barandiarán, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Seguridad; y la profesora Mariola Urrea Corres, catedrática de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea de la Universidad de La Rioja.

La microcredencial cuenta además con la colaboración de Helsinki España Dimensión Humana, entidad de referencia en la promoción de los derechos humanos, la seguridad humana y la cultura de paz.

Las microcredenciales son certificaciones académicas oficiales de corta duración diseñadas para validar habilidades y competencias específicas, alineadas con las necesidades del mercado laboral. Estas acciones son flexibles, modulares y acumulables, permitiendo a los estudiantes adaptar su formación a sus objetivos profesionales y personales.

La Universidad de La Rioja impulsa un programa de microcredenciales universitarias orientado a proporcionar formación flexible, especializada y adaptada a las necesidades de actualización profesional de la sociedad actual. Estas certificaciones permiten adquirir competencias concretas en sectores estratégicos, favoreciendo el aprendizaje permanente y la mejora de la empleabilidad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.