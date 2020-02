Ureña niega "presión" por parte de Muñoz durante la tramitación del expediente de Emfrisa

Publicado 13/02/2020 12:24:15 CET

Emfrisa presentó avales sin haberse constituido y fueron rechazados

"Apareció el señor Muñoz y ya estaban los poderes", declara el responsable de la compañía de seguros

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exgerente de la Agencia de Desarrollo (ADER), Javier Ureña, ha negado hoy haber recibido algún tipo de "presión" por parte del exconsejero de Hacienda Juan José Munoz durante la tramitación del expediente de Emfrisa, empresa de la que se acusa a Muñoz de ser el ideólogo en la sombra.

En la octava sesión del juicio en el que el exconsejero de Hacienda se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales, Ureña ha negado que tuviera relación "ni siquiera lejana" con el exconsejero en el tiempo en el que se tramitaron las autorizaciones que necesitaba Emfrisa (de la que la mujer de Muñoz era accionista) para construir el parque solar de Torremontalbo.

Ha relatado que conocía a A.G.R, acusado de actuar en nombre de Muñoz, pero porque era un empresario que le presentó un proyecto de producción de biodiésel con algas, no por la construcción de parques solares.

En la sesión hoy también ha declarado como testigo la funcionaria de Intervención de la Consejería de Hacienda que presentó un reparo a la resolución de enero de 2008, por la que el entonces director general de Industrial Florencio Nicolás resolvía informar a Emfrisa de la obligación de depositar un aval bancario.

Ha explicado cómo consideró que "una empresa en constitución no es una empresa como tal"; y, por tanto, el reparo a Industria se basó en que debía hacer las resoluciones a una empresa constituida.

"Esto es un tema interno, a mi Industria me pidió que recoja unos avales, pero no puedo adjudicarlos a una empresa que aún no existe", ha dicho.

A preguntas de las defensas, ha dicho que nunca conversó con Muñoz de los avales; que, en lo que a ella respecta, no se cometió irregularidad y que "los tramites se siguieron". "Es cierto que dio trabajo el tema, a mi en toda mi larga vida laboral me habían puesto una resolución con una empresa en constitución", ha señalado.

Por último, el responsable de la empresa de seguros que avaló la operación desarrollada por Emfrisa ha relatado un escenario en el que quedó con el acusado A.G.R, fueron al Gobierno riojano a por los poderes pero "no estaban", se fueron a tomar un café, apareció Muñoz, subió a la Consejería y los poderes ya estaban. "Apareció el señor Muñoz y ya estaban los poderes", ha dicho.