Urquía responde que el acceso al garaje de la Azcona no se hizo a la espera de una sentencia judicial

Actualizado 22/08/2011 15:14:13 CET

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Vicente Urquía ha afirmado que en su etapa de Gobierno fue imposible construir la rampa de acceso a la biblioteca 'Rafael Azcona' porque la plaza donde debía construirse no pertenecía completamente al Ayuntamiento. Por ello, y a la espera de la sentencia judicial que reconociese el 100 por ciento de su propiedad, optaron por construir una plaza provisional.

Urquía ha respondido así a las críticas del portavoz del Equipo de Gobierno municipal, Miguel Sáinz. Urquía ha afirmado que "es una plaza que los vecinos habían pedido". Pero, "al no tener el 100 por ciento de la propiedad de la plaza, no podíamos hacer nada allí". Mientras tanto se ha hecho una actuación, "que es la que los técnicos municipales han visto más racional". Si no, "aquello hubiera quedado abandonado". "Se ha hecho la plaza más barata posible, donde los vecinos puedan estar".

Ha explicado que dicha plaza "no es del Ayuntamiento todavía", porque "esta a la espera de una sentencia para que el juez decrete que pertenece completamente" al Consistorio. Cuando así sea, "el aparcamiento público [todavía sin construir] tendrá dos servidumbres", una para la biblioteca y otra para viviendas de la zona.

En este sentido, Urquía ha recordado que la estación provisional de RENFE ha costado un millón de euros, "aunque se va a tirar dentro de unos meses". Pero "mientras tanto, había que hacer una estación provisional". Pues "esto es lo mismo", ha concluido el socialista.

Urquía ha dicho además que "la biblioteca se puede abrir mañana si se quiere", "es un problema de voluntad política". En su opinión, "no hay ningún problema de equipamiento, de obra".

Urquía ha dicho que si bien la 'Rafael Azcona' no tiene garaje, la biblioteca de La Rioja, en la calle Merced, tampoco lo tiene. Además, "la biblioteca no necesita garaje. Si lo tiene muy bien de maravilla para el futuro, pero no es básico. Por lo tanto, son ganas de entorpecer para luego al final decir que son ellos quienes lo solucionan".

El socialista ha protestado ante las críticas recibidas por su gestión, y ha recordado que los populares "inauguran colegios que no han acabado y que hasta marzo van a estar en obras"