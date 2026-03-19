El uso problemático de redes sociales afecta más a jóvenes de entorno vulnerable, según un estudio

Archivo - Dos personas usan el teléfono móvil, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Centre d'Estudis Demogràfics (CED) asegura que el uso problemático de las redes sociales se asocia con un peor bienestar adolescente, y este impacto es más fuerte entre los que son de entornos socioeconómicos más desfavorecidos.

Es un estudio internacional que forma parte del World Happiness Report 2026, que publica este jueves Naciones Unidas, y que cuenta con datos de más de 330.000 adolescentes de 43 países, informa la UAB en un comunicado.

Se ha detectado que la problemática es más grande en los países anglocélticos (Canadá, Irlanda y Reino Unido), mientras que es menor en la región del Cáucaso y del mar Negro (Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Turquía).

Los resultados muestran que un aumento en el uso problemático se asocia con un incremento aproximado de 0,16 puntos en quejas psicológicas y con una disminución de unos 0,19 puntos en satisfacción con la vida en una escala de 0 a 10, lo que supone un aumento de un 10% en las quedas psicológicas y una reducción de "entorno a un 3% en la satisfacción con la vida".

De la lista de 43 países, España se sitúa en el grupo de países en los que esta problemática es menor y se ubica en el puesto 40 del total de 43 países en cuanto a las quejas psicológicas y en el 31 con respecto a la satisfacción con la vida.

También destaca que la asociación negativa entre el uso problemático de las redes sociales y el bienestar adolescente se intensificó entre 2018 y 2022: se observa en la mayoría de regiones y para todos los grupos socioeconómicos estudiados, lo que apunta a un "deterioro general del contexto digital adolescente en los últimos años y, en concreto en la pandemia del Covid-19".