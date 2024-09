Varias líneas del servicio de autobús urbano modificarán sus itinerarios mañana domingo por diferentes actividades

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, domingo 15 de septiembre, debido a la celebración de la 'IV Carrera Contra el Abandono APA Rioja' y de una marcha.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

En horario estimado de 10,30 a 12,30 horas

Línea 4 Pradoviejo - Palacio de Congresos (y viceversa): establecerá su inicio y final de línea en la parada 'Alfonso VI'. Quedará fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre 'Pradoviejo' y 'Alfonso VI'.

Línea 9 Pradoviejo - Las Norias (y viceversa): establecerá su inicio y final de línea en la parada 'Palacio de los Deportes' (margen sur). Quedará fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre 'Pradoviejo' y 'Palacio de los Deportes'.

En horario estimado de 15,00 a 18,00 horas

Línea 2 Varea - Yagüe: av. de la Paz - c/ Padre Claret - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I. Línea 5 Madre de Dios - Valdegastea: c/ Madre de Dios - cambio de sentido en San Millán - c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa - c/ Obispo Fidel García - av. Lobete - c/ Eliseo Pinedo - av. Solidaridad. Línea 10 Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - c/ Padre Claret - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.