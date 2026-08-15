Un varón es trasladado al Hospital San Pedro tras caerse de un patinete en Haro

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras caerse de un patinete en Haro, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 19:45 horas de ayer, viernes 14 de agosto, un particular comunicaba al Centro de Emergencias la caída de una persona de un patinete en la calle Conde de Haro de esta localidad.

Desde SOS RIOJA se movilizaron Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alertó a Policía Local. A consecuencia del siniestro fue trasladado un varón al Hospital San Pedro.